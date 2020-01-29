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Обвиняемому в убийстве Дианы Хриненко грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 27301 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 января. УНН. Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки Дианы Хриненко в селе Субботцы в Кировоградской области грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, передает УНН.

Обвиняемому в убийстве Дианы Хриненко грозит пожизненное заключение

В суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в с. Субботцы (ч. 2 п 10 ст. 115, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 152, ч 1. ст. 185 УК Украины).

Отмечается, что мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Напомним, 24 сеpпня 2018 pоку исчезла 16-летняя девушка, которая жила в с. Субботцы Знаменского pайона. Несовершеннолетняя пошла на празднование Дня Независимости и домой так и не веpнулась. Поиски школьницы продолжались полгода, пока за десяток километров от места исчезновения не нашли части тела, которые впоследствии рядом проведенных экспертиз подтвердили, что они принадлежат пропавшей девушке. По подозрению в совершении преступления в Польше задержали 29-летнего жителя Знаменского района.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Окончательную судьбу подозреваемого будет решать суд.

Подготовительное судебное заседание по делу состоится в ближайшее время.

Как сообщалось в октябре прошлого года в УНН, подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко проверят на детекторе лжи.

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