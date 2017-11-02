Обвинуваченому у дезертирстві військовому з Криму продовжили арешт до 6 січня

"Продовжили міру запобіжного заходу Баранову до 6 січня 2018 року", - сказав він.

За словами Рибіна, суд призначив кримінальне провадження до розгляду по суті, також був визначений порядок дослідження доказів сторін.

Він зазначив, що наступне засідання відбудеться 29 листопада о 16 годині.

На цьому засіданні, сказав адвокат, планується допит свідка сторони обвинувачення. Він припустив, що загалом у суді з боку звинувачення допитають під час судового слідства не більше 5-7 осіб.

"У нас теж будуть свідки, але їх буде небагато. Однак, всі вони перебувають на території Російської Федерації, тому ми будемо просити суд організувати нам допит цих свідків", - зазначив захисник і додав, що про те, яким способом їх зможуть допитати, сторони обговорять в судовому засіданні.

Нагадаємо, 20 листопада 2016 року двох колишніх військовослужбовців - О.Баранова і Максима Одинцова затримали на адміністративному кордоні з Кримом у “буферній зоні” поруч із пропускним пунктом “Чонгар”.

Як заявляла СБУ, обидва затримані у 2014 році перейшли з української армії в російську, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України — вчинили державну зраду і дезертирство.

Розгляд кримінального провадження стосовно М.Одинцова розпочався 7 лютого в Дарницькому райсуді Києва. Захист клопотав про об’єднання двох справ в одну, проте суд відмовив.

Міноборони Росії вважає Одинцова та Баранова своїми військовими та заявляє, що українські спецслужби їх викрали.

Як повідомляв УНН, у березні 2014 року під час загального шикування особового складу військової частини в Криму Баранов та Одинцов відмовились нести військову службу у Збройних Силах України та заявили про намір служити у військах Російської Федерації.

У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ на посадах механіка літака та повітряного радиста.