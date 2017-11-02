Обвиняемому в дезертирстве военному из Крыма продлили арест до 6 января

"Продолжили меру пресечения Баранову до 6 января 2018 года", - сказал он.

По словам Рыбина, суд назначил уголовное производство для рассмотрения по существу, также был определен порядок исследования доказательств сторон.

Он отметил, что следующее заседание состоится 29 ноября в 16 часов.

На этом заседании, сказал адвокат, планируется допрос свидетеля стороны обвинения. Он предположил, что в целом в суде со стороны обвинения допросят в ходе судебного следствия не более 5-7 человек.

"У нас тоже будут свидетели, но их будет немного. Однако, все они находятся на территории Российской Федерации, поэтому мы будем просить суд организовать нам допрос этих свидетелей", - отметил защитник и добавил, что то, каким образом их смогут допросить, стороны обсудят в судебном заседании.

Напомним, 20 ноября 2016 года двух бывших военнослужащих - Баранова и Максима Одинцова задержали на административной границе с Крымом в "буферной зоне" рядом с пропускным пунктом "Чонгар".

Как заявляла СБУ, оба задержанные в 2014 году перешли из украинской армии в русскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины - совершили государственную измену и дезертирство.

Рассмотрение уголовного производства в отношении Одинцова началось 7 февраля в Дарницком райсуде Киева. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд отказал.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы их похитили.

Как сообщал УНН, в марте 2014 годаво время общего построения личного состава воинской части в Крыму Баранов и Одинцов отказались нести военную службу в Вооруженных Силах Украины и заявили о намерении служить в войсках Российской Федерации.

В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ на должностях механика самолета и воздушного радиста.