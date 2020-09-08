Обвинувачений у новорічному теракті в Туреччині отримав 40 довічних термінів

Виходець з Узбекистану Абдулгадір Машарипов був засуджений до 40 довічних термінів ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, стрілянина в стамбульському клубі сталася в ніч на 1 січня 2017 року. Жертвами тодішнього нападу стали 39 осіб, більшість з них — іноземці. Ще 80 дістали поранення. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (ІД).

Машарипов був затриманий 16 січня. Відразу після його затримання влада Стамбула повідомила, що він зізнався у скоєнні злочину. Утім, під час слухань у справі Машарипов відмовився визнавати провину.