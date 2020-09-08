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Вашингтон Пост

Обвиняемый в новогоднем теракте в Турции получил 40 пожизненных сроков

Киев • УНН

 • 11561 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Суд в Турции в понедельник, 7 сентября, вынес приговор по делу о стрельбе в популярном ночном клубе Reina 2017 года в Стамбуле, в результате чего погибли десятки людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и DW.

Обвиняемый в новогоднем теракте в Турции получил 40 пожизненных сроков

Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение.

Напомним, стрельба в стамбульском клубе произошла в ночь на 1 января 2017 года. Жертвами тогдашнего нападения стали 39 человек, большинство из них — иностранцы. Еще 80 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство” (ИГ).

Машарипов был задержан 16 января. Сразу после его задержания власти Стамбула сообщили, что он признался в совершении преступления. Впрочем, во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.

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