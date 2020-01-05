Обвал будинку в Камбоджі: кількість жертв зросла до 36
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення семиповерхового будинку на південному заході Камбоджі в провінції Кеп в п’ятницю зросла до 36 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Khmer Times.
“Кількість загиблих у результаті обвалення семиповерхової недобудованої будівлі у провінції Кеп, збільшилась до 36, після того як сьогодні закінчилась рятувальна операція”, — йдеться у повідомленні.
Серед загиблих було 14 жінок і шестеро дітей.
У Національному комітеті з боротьби зі стихійними лихами стверджують, що внаслідок проведення рятувальної операції вдалося знайти живими 23 людини.
За неофіційною версією, якої притримується місцева влада, причиною обвалення будівлі могли стати неякісні будівельні матеріали.
Наразі поліція допитує подружню пару, яка володіє будівлею.
Нагадаємо, на півдні Камбоджі у провінції Кеп, у п’ятницю стався обвал у будівлі.
Як раніше повідомляв УНН, кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в Камбоджі зросла до 22 осіб.