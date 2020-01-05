Обрушение дома в Камбодже: число жертв возросло до 36
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Количество погибших в результате обрушения семиэтажного дома на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп в пятницу возросло до 36 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Khmer Times.
"Количество погибших в результате обрушения семиэтажного недостроенного здания в провинции Кэп, увеличилось до 36, после того как сегодня закончилась спасательная операция", - говорится в сообщении.
Среди погибших было 14 женщин и шестеро детей.
В Национальном комитете по борьбе со стихийными бедствиями утверждают, что в результате проведения спасательной операции удалось найти живыми 23 человека.
По неофициальной версии, которой придерживается местные власти, причиной обрушения здания могли стать некачественные строительные материалы.
В настоящее время полиция допрашивает супружескую пару, которая владеет зданием.
Напомним, на юге Камбоджи в провинции Кэп, в пятницу произошел обвал в здании.
Как ранее УНН сообщал, что количество погибших в результате обрушения дома в Камбодже возросло до 22 человек.