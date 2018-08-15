ЗМІ: обвал мосту в Генуї забрав життя вже 38 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Кількість загиблих через обвал автомобільного мосту в Генуї на півночі Італії зросла до 38 осіб. Про це з посиланням на дані МВС країни повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.
"Підтверджено щонайменше 38 смертей, відповідно до останніх даних, оновлених міністерством внутрішніх справ", - пише видання.
Серед загиблих - восьмирічний хлопчик і двоє підлітків 12-и і 13-и років.
Також повідомляється, що є п'ятнадцять поранених, дев'ять з них - у важкому стані. При цьому зазначено, що чотирьох осіб витягли з-під уламків.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обрушилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
У МЗС України вчора ввечері повідомили, що громадянство загиблих у Генуї поки не оголошували.