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СМИ: обрушение моста в Генуе забрало жизни уже 38 человек

Киев • УНН

 • 12336 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Число погибших из-за обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии увеличилось до 38 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает Corriere della Sera, передает УНН.

СМИ: обрушение моста в Генуе забрало жизни уже 38 человек

"Подтверждено по меньшей мере 38 смертей, в соответствии с последними данными, обновленными министерством внутренних дел", - пишет издание.

Среди погибших - восьмилетний мальчик и два подростка 12-и и 13-и лет.

Также сообщается, что есть пятнадцать раненых, девять из них - в тяжелом состоянии. При этом указано, что четырех человек вытянули из-под обломков.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обрушилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

В МИД Украины вчера вечером сообщили, что гражданство погибших в Генуе пока не оглашали.

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