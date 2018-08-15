СМИ: обрушение моста в Генуе забрало жизни уже 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Число погибших из-за обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии увеличилось до 38 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщает Corriere della Sera, передает УНН.
"Подтверждено по меньшей мере 38 смертей, в соответствии с последними данными, обновленными министерством внутренних дел", - пишет издание.
Среди погибших - восьмилетний мальчик и два подростка 12-и и 13-и лет.
Также сообщается, что есть пятнадцать раненых, девять из них - в тяжелом состоянии. При этом указано, что четырех человек вытянули из-под обломков.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обрушилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
В МИД Украины вчера вечером сообщили, что гражданство погибших в Генуе пока не оглашали.