Обвал мосту у Генуї: досі не знайшли близько десятка людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Третю ніч поспіль тривав пошук зниклих безвісти після обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії, у результаті чого загинули щонайменше 38 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ANSA.
Рятувальники для пошуку близько десятка зниклих безвісти зосередилися на дослідженні двох місць: основа стовпа, який обвалився, і мостовий блок довжиною 20 метрів, який розміщувався над залізничним полотном.
Спеціальна комісія, створена міністерством інфраструктури і транспорту країни, учора розпочала розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, яка займається обслуговуванням дорожної інфраструктури в Італії. Робота комісії полягає зокрема у проведенні технічних перевірок, що стосуються обвалу мосту.
Розслідування розпочали і в прокуратурі в Парижі. Через обвал мосту загинули четверо французів. Справа відкрита за фактом "ненавмисного вбивства".
Тим часом на суботу, 18 серпня, на 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) у районі Фоче в Генуї призначено похорони жертв трагедії. Їх проведуть на державному рівні. Не виключено, що церемонію відвідає президент країни Серджіо Маттарелла.
Нагадаємо, 14 серпня у Генуї на півночі Італії обвалився довгий проліт мосту, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому були більше 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих у результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомило, що двоє українців постраждали.