Обвал моста в Генуе: до сих пор не нашли около десятка человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Третью ночь подряд продолжался поиск пропавших без вести после обвала автомобильного моста в Генуе на севере Италии, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.
Спасатели для поиска около десятка пропавших без вести сосредоточились на исследовании двух мест: основа столба, который обвалился, и мостовой блок длиной 20 метров, который находился над железнодорожным полотном.
Специальная комиссия, созданная министерством инфраструктуры и транспорта страны, вчера начала расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, которая занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры в Италии. Работа комиссии заключается в частности в проведении технических проверок, касающихся обрушения моста.
Расследование начали и в прокуратуре в Париже. Из-за обвала моста погибли четверо французов. Дело возбуждено по факту "неумышленного убийства".
Между тем на субботу, 18 августа, на 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву) в районе Фоче в Генуе назначены похороны жертв трагедии. Их проведут на государственном уровне. Не исключено, что церемонию посетит президент страны Серджио Маттарелла.
Напомним, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.
Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.