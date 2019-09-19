Обвал будинку у Дрогобичі: люди досі не можуть забрати свої речі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У місті Дрогобич Львівської області вирішують, як людям забрати особисті речі з будинку, який обвалився у ніч з 27 на 28 серпня. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
“Будинок є арештований. Міська рада не вправі приймати будь-які рішення щодо доступу туди мешканців. Люди хочуть забрати свої речі, в когось там залишилися кошти...Експерти вбачають, що якщо правоохоронні органи дадуть дозвіл, то відбудеться укріплення будівлі якимось чином, будуть думати як дістати речі з будинку”, — повідомили у пресслужбі.
Наразі виселеним сім’ям Дрогобицька міська рада компенсує витрати на оренду житла. Дана допомога буде виділятися ще протягом 3-ьох місяців.
“Є два фактори, чому допомога буде виділятися ще три місяці. Перший — це закінчення бюджетного року і формується новий бюджет. Друге — надіємось, що за три місяці вирішиться питання з компенсацією від уряду”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня о 2:46 у Дрогобич стався обвал будинку. Внаслідок інциденту повністю обвалилася стіна з першого по четвертий поверх одного з під’їздів житлового будинку.
Раніше УНН повідомляв, якщо будинок у Дрогобичі визнають непридатним для проживання, то держава придбає житло для людей на суму 45 млн грн.