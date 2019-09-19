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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57007 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111086 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102936 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110021 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119543 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148628 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

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Актуальное
Обвал дома в Дрогобыче: люди до сих пор не могут забрать свои вещи

Обвал дома в Дрогобыче: люди до сих пор не могут забрать свои вещи

Киев  •  УНН

 • 14739 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области решают, как людям забрать личные вещи из дома, обрушившегося в ночь с 27 на 28 августа. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Дом арестован. Городской совет не вправе принимать любые решения по доступу туда жителей. Люди хотят забрать свои вещи, у кого-то там остались средства... Эксперты видят, что если правоохранительные органы дадут разрешение, то будет произведено укрепление здания каким-то образом будут думать как достать вещи из дома", - сообщили в пресс-служб.

Сейчас выселенным семьям Дрогобычский городской совет компенсирует расходы на аренду жилья. Данная помощь будет выделяться еще в течение 3-х месяцев.

"Есть два фактора, почему помощь будет выделяться еще три месяца. Первый - это окончание бюджетного года и формируется новый бюджет. Второе - надеемся, что за три месяца решится вопрос с компенсацией от правительства", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, в ночь на 28 августа в 2:46 в Дрогобыч произошел обвал дома. В результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.

Ранее УНН сообщал, если дом в Дрогобыче признают непригодным для проживания, то государство приобретет жилье для людей на сумму 45 млн грн.

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