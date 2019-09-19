Обвал дома в Дрогобыче: люди до сих пор не могут забрать свои вещи

"Дом арестован. Городской совет не вправе принимать любые решения по доступу туда жителей. Люди хотят забрать свои вещи, у кого-то там остались средства... Эксперты видят, что если правоохранительные органы дадут разрешение, то будет произведено укрепление здания каким-то образом будут думать как достать вещи из дома", - сообщили в пресс-служб.

Сейчас выселенным семьям Дрогобычский городской совет компенсирует расходы на аренду жилья. Данная помощь будет выделяться еще в течение 3-х месяцев.

"Есть два фактора, почему помощь будет выделяться еще три месяца. Первый - это окончание бюджетного года и формируется новый бюджет. Второе - надеемся, что за три месяца решится вопрос с компенсацией от правительства", - сообщили в пресс-служб.

Напомним, в ночь на 28 августа в 2:46 в Дрогобыч произошел обвал дома. В результате инцидента полностью обвалилась стена с первого по четвертый этаж одного из подъездов жилого дома.

Ранее УНН сообщал, если дом в Дрогобыче признают непригодным для проживания, то государство приобретет жилье для людей на сумму 45 млн грн.



