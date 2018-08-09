ОБСЄ звернулася до РФ щодо Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі знову закликала звільнити українського політв’язня Олега Сенцова. Про це написав у своєму мікроблогу у Twitter представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір, передає УНН.
"Дуже стурбований погіршенням здоров'я кримського письменника/режисера Олега Сенцова через його голодування в російській в'язниці. Я повторюю свій заклик до його звільнення. Це актуально зараз", - написав він.
Нагадаємо, в українського режисера Олега Сенцова зараз третя затяжна криза.
Раніше, в адміністрації президента РФ отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, який голодує в російській в'язниці 88-й день, проте офіційної реакції поки немає.
Як повідомляв УНН, 8 серпня сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близький".