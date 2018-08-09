ОБСЕ обратилась к РФ в отношении Сенцова

"Очень обеспокоен ухудшением здоровья крымского писателя/режиссера Олега Сенцова из-за его голодовки в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв к его освобождению. Это актуально сейчас", - написал он.

Напомним, у украинского режиссера Олега Сенцова сейчас третий затяжной кризис.

Ранее, в администрации президента РФ получили письмо матери Олега Сенцова о помиловании сына, который голодает в российской тюрьме 88-й день, однако официальной реакции пока нет.

Как сообщал УНН, 8 августа сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близок".