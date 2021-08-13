ОБСЄ заявила про українських прикордонників, які спостерігали за “гумконвоєм” Росії до ОРДЛО: у ДПСУ пояснили, чому так сталося

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У звіті СММ ОБСЄ від 12 серпня спостерігачі заявили про присутність українських прикордонників та митників під час провезення “гумконвою” з території Росії на окуповані території. У Держприкордонслужбі пояснили УНН, чому так сталося.