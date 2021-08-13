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ОБСЄ заявила про українських прикордонників, які спостерігали за “гумконвоєм” Росії до ОРДЛО: у ДПСУ пояснили, чому так сталося

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У звіті СММ ОБСЄ від 12 серпня спостерігачі заявили про присутність українських прикордонників та митників під час провезення “гумконвою” з території Росії на окуповані території. У Держприкордонслужбі пояснили УНН, чому так сталося.

Черговий “гумконвой” в ОРДЛО

Так, за даними ОБСЄ, зранку 12 серпня місія спостерігачів зафіксувала прибуття російської колони до воріт пункту пропуску “Донецьк”. Колона складалася з чотирьох автомобілів: однієї машини супроводу і трьох цивільних вантажних автомобілів. На всіх вантажних автомобілях був напис “Гуманітарна допомога з Російської Федерації”.

Після прибуття колони автомобілі були візуально оглянуті прикордонниками і митниками Російської Федерації.

Також спостерігачі повідомили, що “троє українських прикордонників і двоє митників супроводжували своїх російських колег”.

“Вони також провели візуальний огляд автомобілів зовні (без заходу в вантажний простір вантажівок)”, — повідомили в ОБСЄ.

У ДПСУ кажуть, що “зради” не сталося

“Зведена група з прикордонників і митників постійно знаходиться в російському пункті пропуску "Донецьк“ з 2014 року. Дійсно, вчора Росія, вчергове порушуючи норми українського та міжнародного законодавства, модальностей щодо доправки гуманітарних вантажів, направила так званий черговий "гуманітарний конвой“ на тимчасово окуповані території. Він за рахунком 102-й”, — розповів УНН помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

“Оскільки його доправка відбувається з порушенням вказаних норм, зведена група з прикордонників і митників не здійснює його оформлення, а виключно має можливість візуально спостерігати, що ж там все таки може провозитись. Зі слів супроводжуючих, вони перевозили медичне обладнання та медикаменти”, — зазначив він.

Зі слів співрозмовника УНН, всього у цьому так званому “гуманітарному конвої” було 7 вантажівок. Вони пройшли через російський пункт пропуску “Донецьк” та “Матвіїв Курган”.

“Оформлення так званого "гуманітарного вантажу“ з Росії не відбувалось, оскільки Росія постійно порушує норми українського законодавства, міжнародного законодавства і модальних домовленостей, які мають дотримуватись під час відправки гуманітарного вантажу”, — підкреслив Демченко.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України напередодні надіслало ноту протесту в Росію щодо припинення відправки “гуманітарних конвоїв” на Донбас через непідконтрольну ділянку кордону України.

У МЗС наголошують, що відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

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