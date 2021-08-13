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ОБСЕ заявила об украинских пограничниках, наблюдавших за "гумконвоем" России в ОРДЛО: в ГПСУ объяснили, почему так произошло

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В отчете СММ ОБСЕ от 12 августа наблюдатели заявили о присутствии украинских пограничников и таможенников во время провоза "гумконвоя" с территории России на оккупированные территории. В Госпогранслужбе объяснили УНН, почему так произошло.

Очередной "гумконвой" в ОРДЛО

Так, по данным ОБСЕ, утром 12 августа миссия наблюдателей зафиксировала прибытие российской колонны к воротам пункта пропуска "Донецк". Колонна состояла из четырех автомобилей: одной машины сопровождения и трех гражданских грузовых автомобилей. На всех грузовых автомобилях была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации".

По прибытии колонны автомобили были визуально осмотрены пограничниками и таможенниками Российской Федерации.

Также наблюдатели сообщили, что "трое украинских пограничников и двое таможенников сопровождали своих российских коллег".

"Они также провели визуальный осмотр автомобилей снаружи (без захода в грузовое пространство грузовиков)", - сообщили в ОБСЕ.

В ГПСУ говорят, что "измены" не произошло

"Сводная группа из пограничников и таможенников постоянно находится в российском пункте пропуска "Донецк" с 2014 года. Действительно, вчера Россия, в очередной раз нарушая нормы украинского и международного законодательства, модальности по доправке гуманитарных грузов, направила так называемый очередной "гуманитарный конвой" на временно оккупированные территории. Он по счету 102-й", - рассказал УНН помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрий Демченко.

"Поскольку его доправка происходит с нарушением указанных норм, сводная группа из пограничников и таможенников не осуществляет его оформления, а исключительно имеет возможность визуально наблюдать, что же там все-таки может провозиться. По словам сопровождающих, они перевозили медицинское оборудование и медикаменты", - отметил он.

По словам собеседника УНН, всего в этом так называемом "гуманитарном конвое" было 7 грузовиков. Они прошли через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"Оформление так называемого "гуманитарного груза" из России не происходило, поскольку Россия постоянно нарушает нормы украинского законодательства, международного законодательства и модальных договоренностей, которые должны придерживаться во время отправки гуманитарного груза", - подчеркнул Демченко.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины накануне направило ноту протеста в Россию относительно прекращения отправки "гуманитарных конвоев" на Донбасс через неподконтрольный участок границы Украины.

В МИД отмечают, что отсутствие законных оснований сделала невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

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