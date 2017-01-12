ОБСЄ зафіксувала збільшення на 250% бойової активності в зоні АТО 19-25 грудня

“Тиждень з 19-25 грудня був одним з найгарячіших у плані бойової активності за тривалий час нашого спостереження. якщо порівнювати з попереднім тижнем, наші спостерігачі зафіксували 250-відсоткове збільшення випадків використання забороненого мінськими угодами озброєння, а саме: танків, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вони насправді зафіксували щонайменше 3374 вибухи із використанням цього озброєння”, — заявив він.

Наступного тижня на ділянках було зафіксовано значне зниження рівня насильства. Спостерігачі місії зафіксували 121 вибух із застосуванням забороненого мінського озброєння. За тиждень з 2-8 січня кількість вибухів зросла до 336. Приблизно половина з усіх порушень режиму припинення вогню відбулася у районах на південний схід і схід від Світлодарська, решта, здебільшого, сталась у чотирьох інших гарячих точках: райони на схід і північний схід від Маріуполя, західна і північна околиці Горлівки, трикутник Авдіївка-Ясинувате-Донецький аеропорт та західна частина Луганської області.