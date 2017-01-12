ОБСЄ зафіксувала збільшення на 250% бойової активності в зоні АТО 19-25 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Тиждень з 19-25 грудня був найжорсткішим в плані бойової активності за тривалий час проведення антитерористичної операції, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували більше трьох тисяч вибухів із використанням забороненого мінськими угодами озброєння. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Тиждень з 19-25 грудня був одним з найгарячіших у плані бойової активності за тривалий час нашого спостереження. якщо порівнювати з попереднім тижнем, наші спостерігачі зафіксували 250-відсоткове збільшення випадків використання забороненого мінськими угодами озброєння, а саме: танків, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Вони насправді зафіксували щонайменше 3374 вибухи із використанням цього озброєння”, — заявив він.
Наступного тижня на ділянках було зафіксовано значне зниження рівня насильства. Спостерігачі місії зафіксували 121 вибух із застосуванням забороненого мінського озброєння. За тиждень з 2-8 січня кількість вибухів зросла до 336. Приблизно половина з усіх порушень режиму припинення вогню відбулася у районах на південний схід і схід від Світлодарська, решта, здебільшого, сталась у чотирьох інших гарячих точках: райони на схід і північний схід від Маріуполя, західна і північна околиці Горлівки, трикутник Авдіївка-Ясинувате-Донецький аеропорт та західна частина Луганської області.