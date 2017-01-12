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ОБСЕ зафиксировала увеличение на 250% боевой активности в зоне АТО 19-25 декабря

ОБСЕ зафиксировала увеличение на 250% боевой активности в зоне АТО 19-25 декабря

Киев • УНН

 • 6674 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Неделя с 19-25 декабря была одной из самых горячих в плане боевой активности за длительное время проведения антитеррористической операции, наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 3 тысяч взрывов с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Неделя с 19-25 декабря была одной из самых горячих в плане боевой активности за долгое время нашего наблюдения. Если сравнивать с предыдущей неделей, наши наблюдатели зафиксировали 250% увеличение случаев использования запрещенного минскими соглашениями вооружения, а именно: танков, минометов и реактивных систем залпового огня. Они на самом деле зафиксировали не менее 3374 взрывов с использованием этого вооружения", - заявил он.

На следующей неделе на участках было зафиксировано значительное снижение уровня насилия. Наблюдатели миссии зафиксировали 121 взрыв с применением запрещенного минского вооружения. За неделю с 2-8 января количество взрывов возросло до 336. Примерно половина из всех нарушений режима прекращения огня состоялись в районах на юго-восток и восток от Светлодарска, остальные, в основном, произошли в четырех других горячих точках: районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, западная и северная окраины Горловки, треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и западная часть Луганской области.

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