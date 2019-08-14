ОБСЄ зафіксувала ворожий танк Т-64 в житловому районі на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала системи залпового вогню “Град” і танк за межами місць відведення озброєння на окупованих територіях Донеччини. Про це йдеться в опублікованому в середу щоденному звіті СММ, передає УНН.
Повідомляється, що 12 серпня безпілотник СММ знову виявив вісім ракетних комплексів БМ-21, Град, 122 мм, розміщених з порушенням ліній відведення біля підконтрольного бойовикам населеного пункту Садовий.
Крім того, в звіті сказано, що 12 серпня міні-безпілотник СММ відмітив танк Т-64 в житловому районі на східній околиці контрольованої бойовиками Новогригорівки — що також є порушенням ліній відведення.
За межами ліній відведення, але й поза позначеними місцями зберігання ОБСЄ 11 серпня зафіксувало за допомогою аерофотознімків наявність 18 танків і чотири ракетні комплекси “земля-повітря” поблизу Бухаївки; в тому ж районі аерофотознімки також виявили наявність 63 бойових броньованих машин 9 серпня.
Як повідомляв УНН, на Донеччині обстріляли три безпілотника ОБСЄ.