ОБСЄ зафіксувала відсутність 64 танків у місці зберігання озброєння ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Під час відвідування постійного місця зберігання озброєнь Збройних сил України СММ ОБСЄ зафіксувала відсутність там 64 танків. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння Збройних сил України (ЗСУ), розташування якого відповідає лінії відведення, та зауважила, що воно, як і раніше, не використовувалося і там бракувало 64 танків (двадцяти трьох Т‑64 і сорока одного Т‑72)”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні.