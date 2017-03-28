ОБСЄ зафіксувала відсутність 64 танків у місці зберігання озброєння ЗСУ

“СММ ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння Збройних сил України (ЗСУ), розташування якого відповідає лінії відведення, та зауважила, що воно, як і раніше, не використовувалося і там бракувало 64 танків (двадцяти трьох Т‑64 і сорока одного Т‑72)”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні.