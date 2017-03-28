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ОБСЄ зафіксувала відсутність 64 танків у місці зберігання озброєння ЗСУ

ОБСЄ зафіксувала відсутність 64 танків у місці зберігання озброєння ЗСУ

Київ • УНН

 • 10517 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Під час відвідування постійного місця зберігання озброєнь Збройних сил України СММ ОБСЄ зафіксувала відсутність там 64 танків. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.

“СММ ще раз відвідала постійне місце зберігання озброєння Збройних сил України (ЗСУ), розташування якого відповідає лінії відведення, та зауважила, що воно, як і раніше, не використовувалося і там бракувало 64 танків (двадцяти трьох Т‑64 і сорока одного Т‑72)”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, ЄС виділить три мільйони євро для супутникової розвідки ОБСЄ в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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