ОБСЕ зафиксировала отсутствие 64 танков в месте хранения вооружение ВСУ

"СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположение которого соответствует линии отвода, и отметила, что оно, как и раньше, не использовалось и там не хватало 64 танков (двадцати трех Т-64 и сорока одного Т-72)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине.