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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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ОБСЕ зафиксировала отсутствие 64 танков в месте хранения вооружение ВСУ

ОБСЕ зафиксировала отсутствие 64 танков в месте хранения вооружение ВСУ

Киев • УНН

 • 10511 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Во время посещения постоянного места хранения вооружений Вооруженных сил Украины СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие там 64 танков. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположение которого соответствует линии отвода, и отметила, что оно, как и раньше, не использовалось и там не хватало 64 танков (двадцати трех Т-64 и сорока одного Т-72)", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине.

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