ОБСЕ зафиксировала отсутствие 64 танков в месте хранения вооружение ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Во время посещения постоянного места хранения вооружений Вооруженных сил Украины СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие там 64 танков. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположение которого соответствует линии отвода, и отметила, что оно, как и раньше, не использовалось и там не хватало 64 танков (двадцати трех Т-64 и сорока одного Т-72)", - говорится в отчете.
Как сообщал УНН, ЕС выделит три миллиона евро для спутниковой разведки ОБСЕ в Украине.