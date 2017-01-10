ОБСЄ зафіксувала у Первомайську на Різдво 66 вибухів

“У підконтрольному „ЛНР“ м.Первомайськ (58 км на захід від Луганська) 7 січня спостерігачі чули 66 вибухів невизначеного походження за 5–10 км на південний захід (за оцінками, за межами ділянки розведення в районі Золотого). 8 січня в Первомайську СММ чула 12 вибухів невизначеного походження за 5–10 км на південно-південний захід”, — йдеться у звіті.

Також зазначається, що уночі 7 січня, перебуваючи в підконтрольному “ЛНР” м.Кадіївка (колишня назва — Стаханов), 50 км на захід від Луганська, команда СММ чула 11 вибухів невизначеного походження на відстані понад 10 км на південний захід.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ перебуваючи 1 січня у підконтрольному “ЛНР” місті Кадіївка чула 50 пострілів з гармат, кулеметні черги та 57 вибухів, 10 з яких невизначеного походження.