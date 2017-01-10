ОБСЕ зафиксировала в Первомайске на Рождество 66 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия 7 января в подконтрольном "ЛНР" городе Первомайск зафиксировала 66 взрывов неопределенного происхождения, еще 12 взрывов миссия слышала в течение следующего дня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"В подконтрольном "ЛНР" Первомайск (58 км к западу от Луганска) 7 января наблюдатели слышали 66 взрывов неопределенного происхождения по 5-10 км на юго-запад (по оценкам, за пределами участка разведения в районе Золотого). 8 января в Первомайске СММ слышала 12 взрывов неопределенного происхождения по 5-10 км юго-юго-запад", - говорится в отчете.
Также отмечается, что ночью 7 января, находясь в подконтрольном "ЛНР" г.Кадиевка (прежнее название - Стаханов), 50 км к западу от Луганска, команда СММ слышала 11 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии более 10 км на юго-запад.
Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ находясь 1 января в подконтрольном "ЛНР" городе Кадиевка слышала 50 выстрелов из пушек, пулеметные очереди и 57 взрывов, 10 из которых неопределенного происхождения.