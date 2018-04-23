ОБСЄ супроводжуватиме персонал Донецької фільтрувальної станції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Місія ОБСЄ супроводжуватиме персонал Донецької фільтрувальної станції до кінця тижня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
“Донецька фільтрувальна станція (ДФС) працює в штатному режимі. Згідно з досягнутими домовленостями, місія ОБСЄ супроводжуватиме персонал станції до кінця поточного тижня”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 22 квітня робота на Донецькій фільтрувальній станції була відновлена.
Нагадаємо, станція тимчасово зупинила свою роботу у середу, 18 квітня. Так, напередодні, 17 квітня, під обстріл потрапив автобус, який перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції. Внаслідок цього отримали поранення п’ятеро співробітників компанії.
Донецька фільтрувальна станція (#ДФС) працює в штатному режимі. Згідно з досягнутими домовленостями, @OSCE_SMM супроводжуватиме персонал станції до кінця поточного тижня.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 апреля 2018 г.