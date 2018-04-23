ОБСЕ будет сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Миссия ОБСЕ будет сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"Донецкая фильтровальная станция (ДФС) работает в штатном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, миссия ОБСЕ будет сопровождать персонал станции до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 22 апреля работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.
Напомним, станция временно остановила свою работу в среду, 18 апреля. Так, накануне, 17 апреля, под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании.
Донецкая фильтровальная станция ( # ДФС ) работает в штатном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, @OSCE_SMM сопровождать персонал станции до конца текущей недели.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 апреля 2018 г.