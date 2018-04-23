ОБСЕ будет сопровождать персонал Донецкой фильтровальной станции

"Донецкая фильтровальная станция (ДФС) работает в штатном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, миссия ОБСЕ будет сопровождать персонал станции до конца текущей недели", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 22 апреля работа на Донецкой фильтровальной станции была восстановлена.

Напомним, станция временно остановила свою работу в среду, 18 апреля. Так, накануне, 17 апреля, под обстрел попал автобус, перевозивший сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. В результате получили ранения пятеро сотрудников компании.

Донецкая фильтровальная станция ( # ДФС ) работает в штатном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, @OSCE_SMM сопровождать персонал станции до конца текущей недели.