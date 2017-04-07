ОБСЄ повідомило про зменшення використання важкого озброєння на Донбасі на 90%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. СММ ОБСЄ повідомило про зменшення вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії на Донбасі на 90%. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Кількість зафіксованих СММ ОБСЄ порушень (минулого тижня — ред.) зменшилася на 20%, якщо порівняти з позаминулим тижнем. Було зафіксоване 90% зменшення кількості зафіксованих СММ вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії, в тому числі реактивних систем залпового вогню. 3 тис. 930 позаминулого тижня і 485 минулого тижня”, — зазначив А.Хуг.
Крім того, А.Хуг зазначив, що з початку набуття чинності режиму припинення вогню 1 квітня значно зменшилися кількість випадків недотримання "режиму тиші".
“Зниження рівня насильства було зокрема відчутне минулої суботи, коли ми зафіксували 301 порушення режиму припинення вогню. Попереднього дня ми зафіксували 3 тис. 601 порушення режиму припинення вогню. Таке значне падіння насильства спостерігалося і за показниками вибухів, спричинених зброєю, що заборонена мінськими угодами. Минулої п’ятниці ми зафіксували 110 вибухів від вогню з мінометів і 32 від артилерії. Наступного дня ми зафіксували лише один вибух, спричинений мінометним вогнем вздовж всієї лінії зіткнення”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Росію закликали вжити заходів для зупинки залякування бойовиками спостерігачів ОБСЄ.