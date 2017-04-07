ОБСЕ сообщило об уменьшении использования тяжелого вооружения в Донбассе на 90%

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54738 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105701 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162786 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119563 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155523 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ОБСЕ сообщило об уменьшении использования тяжелого вооружения в Донбассе на 90%

ОБСЕ сообщило об уменьшении использования тяжелого вооружения в Донбассе на 90%

Киев  •  УНН

 • 6952 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. СММ ОБСЕ сообщил об уменьшении взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии на Донбассе на 90%. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Количество зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений (на прошлой неделе - ред.) уменьшилась на 20%, если сравнить с позапрошлой неделей. Было зафиксировано 90% уменьшение количества зафиксированных СММ взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. 3 тыс. 930 позапрошлой неделе и 485 на прошлой неделе", - отметил А.Хуг.

Кроме того, А.Хуг отметил, что с начала вступления в силу режима прекращения огня 1 апреля значительно уменьшились количество случаев несоблюдения "режима тишины".

"Снижение уровня насилия было ощутимо в минувшую субботу, когда мы зафиксировали 301 нарушения режима прекращения огня. Предыдущего дня мы зафиксировали 3 тыс. 601 нарушения режима прекращения огня. Такое значительное падение насилия наблюдалось и по показателям взрывов, вызванных оружием, запрещена минскими соглашениями. В прошлую пятницу мы зафиксировали 110 взрывов от огня из минометов и 32 от артиллерии. На следующий день мы зафиксировали только один взрыв, вызванный минометным огнем вдоль всей линии соприкосновения", - добавил он.

Как сообщал УНН, Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ .

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