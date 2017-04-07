ОБСЕ сообщило об уменьшении использования тяжелого вооружения в Донбассе на 90%

"Количество зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений (на прошлой неделе - ред.) уменьшилась на 20%, если сравнить с позапрошлой неделей. Было зафиксировано 90% уменьшение количества зафиксированных СММ взрывов от огня из минометов, танков и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. 3 тыс. 930 позапрошлой неделе и 485 на прошлой неделе", - отметил А.Хуг.

Кроме того, А.Хуг отметил, что с начала вступления в силу режима прекращения огня 1 апреля значительно уменьшились количество случаев несоблюдения "режима тишины".

"Снижение уровня насилия было ощутимо в минувшую субботу, когда мы зафиксировали 301 нарушения режима прекращения огня. Предыдущего дня мы зафиксировали 3 тыс. 601 нарушения режима прекращения огня. Такое значительное падение насилия наблюдалось и по показателям взрывов, вызванных оружием, запрещена минскими соглашениями. В прошлую пятницу мы зафиксировали 110 взрывов от огня из минометов и 32 от артиллерии. На следующий день мы зафиксировали только один взрыв, вызванный минометным огнем вдоль всей линии соприкосновения", - добавил он.

Как сообщал УНН, Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ .