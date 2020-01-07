ОБСЄ надає недостовірну інформацію щодо порушень Україною Мінський угод – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ надає недостовірну інформацією щодо порушень українською стороною Мінських угод стосовно відведення озброєння. Про це повідомляє українська сторона Спеціального центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН.
"У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей стосовно відведення озброєння, а саме зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса", - йдеться у повідомленні.
За інформацією СЦКК, розміщення зазначеної військової техніки не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.
"Відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йдеться. Висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими керуються представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі у період Новорічних свят вчергове обмежували спроможності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вести спостереження у прикордонних районах, які не контролюються урядом України.