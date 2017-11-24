ОБСЄ: на Донбасі з початку зими очікується ескалація
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) застерігає від ескалації збройного конфлікту на сході України в зв'язку з початком холодів. Про це заявив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння", - зазначив Хуг.
За його словами, в останні тижні і без того намітилось "постійне зростання" числа порушень режиму припинення вогню.
"Конфлікт далекий від стадії "замороженого". Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирному населенню", - наголосив він.
Нагадаємо, під Кримським відбувся бій , яке тривало близько восьми годин.