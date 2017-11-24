ОБСЄ: на Донбасі з початку зими очікується ескалація

"Коли замерзає земля, на жаль, стає ще легше переміщати важке озброєння", - зазначив Хуг.

За його словами, в останні тижні і без того намітилось "постійне зростання" числа порушень режиму припинення вогню.

"Конфлікт далекий від стадії "замороженого". Він як і раніше в активній фазі. І дуже непередбачуваний. Якщо ті заходи, які були обумовлені в Мінську, не будуть виконані повністю, конфлікт і далі буде залишатися непередбачуваним. Він принесе ще більше страждань мирному населенню", - наголосив він.

Нагадаємо, під Кримським відбувся бій , яке тривало близько восьми годин.