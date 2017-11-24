ОБСЕ: на Донбассе с начала зимы ожидается эскалация

"Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение", - отметил Хуг.

По его словам, в последние недели и без того наметился "постоянный рост" числа нарушений режима прекращения огня.

"Конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", - отметил он.

Напомним, под Крымским произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов.