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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70502 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 56776 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64935 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 73431 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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ОБСЕ: на Донбассе с начала зимы ожидается эскалация

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предостерегает от эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины в связи с началом холодов. Об этом заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Когда замерзает земля, к сожалению, становится еще легче перемещать тяжелое вооружение", - отметил Хуг.

По его словам, в последние недели и без того наметился "постоянный рост" числа нарушений режима прекращения огня.

"Конфликт далек от стадии "замороженного". Он по-прежнему в активной фазе. И очень непредсказуемый. Если те меры, которые были оговорены в Минске, не будут выполнены полностью, конфликт и дальше будет оставаться непредсказуемым. Он принесет еще больше страданий мирному населению", - отметил он.

Напомним, под Крымским произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов.

Украинские Национальные Новости

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