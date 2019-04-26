Обсяги торгів на міжбанку цього року зросли на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку з початку року зросли майже на 40%. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"З початку року обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку на тлі валютної лібералізації і зняття низки обмежень для бізнесу зросли майже на 40%", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у регуляторі, це дає змогу Національному банку також збільшувати обсяги купівлі валюти, відчутно не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними економічними чинниками.
Нагадаємо, чиста купівля НБУ валюти з початку року сягнула 900 млн доларів.
Як повідомляв УНН, НБУ для нарощування міжнародних резервів збільшив до 20 млн дол. США на день планові обсяги купівлі валюти на міжбанку у II-III кварталах 2019 року, що на 5 млн дол. більше, ніж раніше.