Обсяги фіктивного відшкодування ПДВ щороку зростають – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Орієнтовні обсяги відшкодування фіктивного ПДВ компаніям-шахраям у 2019 році склали від 0,7 до 1,7 млрд грн. Суми можуть бути більшими, і зростають з року в рік. Про це у коментарі УНН розповів член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Кулініч.
"Я особисто ставив питання до керівництва ДФС щодо незаконного відшкодування ПДВ, але шляхів вирішення цієї проблеми на почув. За окремими підрахунками, орієнтовні обсяги відшкодування фіктивного ПДВ компаніям-шахраям у 2017 році складали від 0,5 до 0,9 млрд грн, у 2018 році – від 0,6 до 1,4 млрд грн, у 2019 році – 0,7 до 1,7 млрд грн. Але вони можуть бути і значно більшими", - розповів він.
Справа в тім, що український АПК досить тінізований, каже Кулініч. Чому сприяють маніпуляції з ПДВ, додав він.
"Проблема виникає через так звані "скрутки". Адже і підприємства, в тому числі фіктивні, і корумповані чиновники, добре обізнані з реаліями роботи системи блокування податкових накладних, прекрасно знають її прогалини. Відповідно, вкидаються дуже великі суми "штучного" податкового кредиту, які дають змогу на незаконне відшкодування ПДВ шляхом вищезгаданих "скруток", - каже нардеп.
На переконання Кулініча, проблему не вирішити шляхом посилення каральних заходів та фіскального тиску.
"Адже з кожним новим витком фіскального тиску і черговим етапом "боротьби" "скрутки" не зникають, просто підвищується "плата" за ці "скрутки". А якщо підвищується "плата", то і підвищуються обсяги корупційної діяльності", - говорить нардеп.
Кулініч вважає, що проблему можна врегулювати законодавчо, зробивши "скрутки" нерентабельними. Аби вартість таких оборудок була дорожчою, або приблизно такою ж самою, як і потенційний зиск від них.
"Одним з кроків у цьому напрямі є законопроект №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції", в якому я також є співавтором.
Законопроект встановлює знижену ставку податку на додану вартість - 14% за операціями з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України окремих видів сільськогосподарської продукції, в ньому ж подається детальне обґрунтування, чому такий крок зможе зробити "скрутки" невигідними", - сказав він.
Нагадаємо, у схемах ухилення від сплати податків фігурують не тільки "чорні" фермери, а й великі компанії, зокрема іноземні. УНН повідомляв, що американська Cargill, яка купує у фермерів агропродукцію, а потім її експортує - часто потрапляє в поле зору правоохоронців саме через роботу з фіктивними підприємствами, внаслідок чого страждає репутація великої американської корпорації.