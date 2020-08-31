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Объемы фиктивного возмещения НДС ежегодно растут - нардеп

Киев • УНН

 • 7802 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Ориентировочные объемы возмещения фиктивного НДС компаниям-мошенникам в 2019 году составили от 0,7 до 1,7 млрд грн. Суммы могут быть большими, и растут из года в год. Об этом в комментарии УНН рассказал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Кулинич.

Объемы фиктивного возмещения НДС ежегодно растут - нардеп

"Я лично ставил вопрос к руководству ГФС относительно незаконного возмещения НДС, но путей решения этой проблемы на услышал. По отдельным подсчетам, ориентировочные объемы возмещения фиктивного НДС компаниям-мошенникам в 2017 году составляли от 0,5 до 0,9 млрд грн, в 2018 году - от 0,6 до 1,4 млрд грн, в 2019 году - 0,7 до 1,7 млрд грн. Но они могут быть и значительно больше", - рассказал он.

Дело в том, что украинский АПК достаточно тенизирован, говорит Кулинич. Чему способствуют манипуляции с НДС, добавил он.

"Проблема возникает из-за так называемых "скруток". Ведь и предприятия, в том числе фиктивные, и коррумпированные чиновники, хорошо знакомы с реалиями работы системы блокировки налоговых накладных, прекрасно знают ее пробелы. Соответственно, вбрасываются очень большие суммы "искусственного" налогового кредита, которые позволяют незаконное возмещение НДС путем вышеупомянутых "скруток", - говорит нардеп.

По убеждению Кулинича, проблему не решить путем усиления карательных мер и фискального давления.

"Ведь с каждым новым витком фискального давления и очередным этапом "борьбы" "скрутки" не исчезают, просто повышается "плата" за эти "скрутки". А если повышается "плата", то и повышаются объемы коррупционной деятельности", - говорит нардеп.

Кулинич считает, что проблему можно урегулировать законодательно, сделав "скрутки" нерентабельными. Чтобы стоимость таких сделок была дороже, или примерно такой же, как и потенциальная выгода от них.

"Одним из шагов в этом направлении является законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", в котором я также являюсь соавтором. Законопроект устанавливает пониженную ставку налога на добавленную стоимость - 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины отдельных видов сельскохозяйственной продукции, в нем же подается детальное обоснование, почему такой шаг сможет сделать "скрутки" невыгодными", - сказал он.

Напомним, в схемах уклонения от уплаты налогов фигурируют не только "черные" фермеры, но и крупные компании, в том числе иностранные. УНН сообщал, что американская Cargill, которая покупает у фермеров агропродукцию, а затем ее экспортирует - часто попадает в поле зрения правоохранителей именно из-за работы с фиктивными предприятиями, в результате чего страдает репутация крупной американской корпорации.

Украинские Национальные Новости

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