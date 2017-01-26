Обсяги будівництва на Київщині за два роки зросли на 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У 2016 році у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили 3 млрд 959,6 млн грн, що на 80,1% більше, ніж у 2014 році. Про це повідомляє Головне управління статистики Київської області, передає УНН.
Водночас, у порівнянні із 2015 роком, обсяги будівництва на Київщині зросли на 44,9%.
За підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.
Згідно з даними статистики, у 2016 році у Броварах набудували на загальну суму 431 млн 706 тис. грн, що на 17,4% більше у порівнянні із 2014 роком.
Нагадаємо, нині у Броварах європейська компанія зводить один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia.
Загальна площа забудови сягатиме 80 га та передбачатиме 100 житлових будинків (10 тисяч квартир).