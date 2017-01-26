Объемы строительства в Киевской области за два года выросли на 80%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В 2016 году в Киевской области объемы выполненных строительных работ составляли 3 млрд 959,6 млн грн, что на 80,1% больше, чем в 2014 году. Об этом сообщает Главное управление статистики Киевской области, передает УНН.
В то же время, по сравнению с 2015 годом, объемы строительства в Киевской области выросли на 44,9%.
По итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признан Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
Согласно данным статистики, в 2016 году в Броварах проведено строительных работ на общую сумму 431 млн 706 тыс. грн, что на 17,4% больше по сравнению с 2014 годом.
Напомним, сейчас в Броварах европейская компания возводит один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia.
Общая площадь застройки достигнет 80 га и будет предусматривать 100 жилых домов (10 тысяч квартир).