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Обсяги будівництва на Київщині за 5 років зросли на 70%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2016 році у Київській області обсяги виконаних будівельних робіт становили майже 4 млрд грн, що на 70% більше, ніж у 2011 році. Про це повідомляє Головне управління статистики Київської області, передає УНН.

При цьому порівняно з 2015 роком обсяги будівництва на Київщині минулого року зросли на 44,9%.

За підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону – Бровари.

Нагадаємо, за результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia (Скандинавське містечко). Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис.доларів США.

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