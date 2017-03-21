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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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11 марта, 18:08 • 128148 просмотра

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Объемы строительства в Киевской области за 5 лет выросли на 70%

Объемы строительства в Киевской области за 5 лет выросли на 70%

Киев • УНН

 • 7669 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В 2016 году в Киевской области объемы выполненных строительных работ составляли почти 4 млрд грн, что на 70% больше, чем в 2011 году. Об этом сообщает Главное управление статистики Киевской области, передает УНН.

При этом по сравнению с 2015 годом объемы строительства в Киевской области в прошлом году выросли на 44,9%.

По итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признан Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

Напомним, по результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс.долларов США.

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