Объемы строительства в Киевской области за 5 лет выросли на 70%

При этом по сравнению с 2015 годом объемы строительства в Киевской области в прошлом году выросли на 44,9%.

По итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признан Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.

Напомним, по результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок). Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс.долларов США.