Обсяг роздрібної торгівлі минулого року зріс майже на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році порівняно з відповідним періодом 2016 року зріс на 8,8%. Про це під час презентації звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році зріс на 8,8% порівняно із минулим роком”, — зазначив С.Марченко.
Також за його словами, у 2017 році продовжувалось розширення внутрішнього споживчого попиту, завдяки збільшенню заробітних плат в економіці, в тому числі підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень проти 1600 гривень на кінець 2016 року.
Як повідомляв УНН, у Мінфіні заявили, що зростання ВВП у 2017 році було вищим за прогнозоване.