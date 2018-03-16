Объем розничной торговли в прошлом году вырос почти на 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Объем розничной торговли в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 8,8%. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Объем розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом", - отметил С.Марченко.
Также по его словам, в 2017 году продолжалось расширение внутреннего потребительского спроса, благодаря увеличению заработных плат в экономике, в том числе повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен против 1600 гривен на конец 2016 года.
Как сообщал УНН, в Минфине заявили, что рост ВВП в 2017 году был выше прогнозируемого.