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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 16839 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34294 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39621 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86993 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 84975 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102972 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109931 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Объем розничной торговли в прошлом году вырос почти на 9%

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Объем розничной торговли в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 8,8%. Об этом во время презентации отчета о выполнении госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

"Объем розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом", - отметил С.Марченко.

Также по его словам, в 2017 году продолжалось расширение внутреннего потребительского спроса, благодаря увеличению заработных плат в экономике, в том числе повышения минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 гривен против 1600 гривен на конец 2016 года.

Как сообщал УНН, в Минфине заявили, что рост ВВП в 2017 году был выше прогнозируемого.

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