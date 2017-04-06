Обсяг реалізованого вітчизняного вина за кордон за рік зріс у 2,4 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У січні-лютому 2017 року обсяг вина виноградного, що реалізувала Україна за межі країни, становив 64,3 млн грн, що у 2,4 рази більше, ніж у січні-лютому 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.
Водночас, за даними Держстатистики, обсяг реалізованого пива за кордон за два місяці цього року становив 92,3 млн грн, що у 3 рази більше, ніж у січні-лютому 2016 року.
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Також, зріс обсяг реалізованих за кордон безалкогольних напоїв та мінеральних вод. Так, за два місяці цього року за кордон було реалізовано відповідної продукції на 9,6 млн грн., що на 8,4% більше, ніж у січні-лютому 2016 року.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство є дуже перспективним.
У разі підтримки нашого виробника вина з боку держави – винна галузь України може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником, вважає експерт.