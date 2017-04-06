Объем реализованного отечественного вина за границу за год вырос в 2,4 раза
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В январе-феврале 2017 объем вина виноградного, что реализовала Украины за пределы страны, составил 64,3 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем в январе-феврале 2016 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
В то же время, по данным Госстатистики, объем реализованного пива за границу за два месяца этого года составил 92,3 млн грн, что в 3 раза больше, чем в январе-феврале 2016 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель"
Также, вырос объем реализованных за границу безалкогольных напитков и минеральных вод. Так, за два месяца этого года за границу было реализовано соответствующей продукции на 9,6 млн грн, что на 8,4% больше, чем в январе-феврале 2016 года.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, отечественное виноделие является очень перспективным.
В случае поддержки нашего производителя вина со стороны государства - винная отрасл Украины может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем, считает эксперт.