Объем реализованного отечественного вина за границу за год вырос в 2,4 раза

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54717 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162777 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118415 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104970 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155518 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Объем реализованного отечественного вина за границу за год вырос в 2,4 раза

Объем реализованного отечественного вина за границу за год вырос в 2,4 раза

Киев  •  УНН

 • 12802 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В январе-феврале 2017 объем вина виноградного, что реализовала Украины за пределы страны, составил 64,3 млн грн, что в 2,4 раза больше, чем в январе-феврале 2016 года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

В то же время, по данным Госстатистики, объем реализованного пива за границу за два месяца этого года составил 92,3 млн грн, что в 3 раза больше, чем в январе-феврале 2016 года.

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Также, вырос объем реализованных за границу безалкогольных напитков и минеральных вод. Так, за два месяца этого года за границу было реализовано соответствующей продукции на 9,6 млн грн, что на 8,4% больше, чем в январе-феврале 2016 года.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, отечественное виноделие является очень перспективным.

В случае поддержки нашего производителя вина со стороны государства - винная отрасл Украины может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем, считает эксперт.

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