Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 4,84 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 6 лютого зменшився на 4,84 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 6 лютого становив 130.30 млн дол., у тому числі у доларах США — 116.73 млн дол.
Як повідомляв УНН, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.5000/27.6000 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.3000/29.6000 (знизився на −0.17%);
рубль-гривня — 0.4580/0.4665 (знизився на −1.02%).
Також нагадаємо, що Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 445,58;
Срiбло — 4 798,24;
Платина — 270 446,31;
Паладiй — 203 652,62.