Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 4,84 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 6 февраля уменьшился на 4,84 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 6 февраля составил 130.30 млн долл., в том числе в долларах США - 116.73 млн долл.
Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.5000/27.6000 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.3000/29.6000 (снизился на -0.17%);
рубль-гривна - 0.4580/0.4665 (снизился на -1.02%).
Также напомним, что Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 445,58;
Серебро - 4 798,24;
Платина - 270 446,31;
Палладий - 203 652,62.