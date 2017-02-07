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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 4,84 млн долл.

Киев • УНН

 • 7352 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 6 февраля уменьшился на 4,84 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.

Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 4,84 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 6 февраля составил 130.30 млн долл., в том числе в долларах США - 116.73 млн долл.

Как сообщал УНН, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.5000/27.6000 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.3000/29.6000 (снизился на -0.17%);
рубль-гривна - 0.4580/0.4665 (снизился на -1.02%).

Также напомним, что Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 445,58;
Серебро - 4 798,24;
Платина - 270 446,31;
Палладий - 203 652,62.

Украинские Национальные Новости

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