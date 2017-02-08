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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 13,44 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 7 лютого зменшився на 13,44 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.

Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 13,44 млн дол.

За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 7 лютого становив 116.86 млн дол., у тому числі у доларах США — 95.84 млн дол.

Як повідомляв УНН, 8 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:

Золото — 332 762,62;
Срiбло — 4 757,61;
Платина — 273 562,77;
Паладiй — 207 604,95.

Окрім того, як зазначалося, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

долар-гривня — 27.4500/27.5500 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (знизився на −0.51%);
рубль-гривня — 0.4545/0.4625 (знизився на −0.81%).

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