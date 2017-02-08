Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 13,44 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 7 лютого зменшився на 13,44 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 7 лютого становив 116.86 млн дол., у тому числі у доларах США — 95.84 млн дол.
Як повідомляв УНН, 8 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 332 762,62;
Срiбло — 4 757,61;
Платина — 273 562,77;
Паладiй — 207 604,95.
Окрім того, як зазначалося, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.5500 (знизився на −0.18%);
євро-гривня — 29.1000/29.5000 (знизився на −0.51%);
рубль-гривня — 0.4545/0.4625 (знизився на −0.81%).