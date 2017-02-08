Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 13,44 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 7 февраля составил 116.86 млн долл., в том числе в долларах США - 95.84 млн долл.

Как сообщал УНН, 8 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 332 762,62;

Серебро - 4 757,61;

Платина - 273 562,77;

Палладий - 207 604,95.

Кроме того, как отмечалось, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.4500/27.5500 (снизился на -0.18%);

евро-гривна - 29.1000/29.5000 (снизился на -0.51%);

рубль-гривна - 0.4545/0.4625 (снизился на -0.81%).