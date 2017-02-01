Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 93,19 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 31 січня збільшився на 93,19 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 31 січня становив 258.11 млн дол., у тому числі у доларах США — 163.85 млн дол.
Як повідомляв УНН, Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото —328420,60;
Срiбло — 4682,05;
Платина — 265108,65;
Паладiй — 197680,61.
Окрім того, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 27.4500/27.6500 (без змін);
євро-гривня — 29.3500/29.8500 (піднявся на 0.68%);
рубль-гривня — 0.4485/0.4585 (знизився на −0.49%).