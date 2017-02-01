Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 93,19 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 31 января увеличился на 93,19 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 31 января составил 258,11 млн долл., в том числе в долларах США - 163,85 млн долл.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 328420,60;
Серебро - 4682,05;
Платина - 265108,65;
Палладий - 197680,61.
Кроме того, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27,4500/27,6500 (без изменений);
евро-гривна - 29,3500/29,8500 (поднялся на 0.68%)
рубль-гривна - 0,4485/0,4585 (снизился на -0.49%).