Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 93,19 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 31 января составил 258,11 млн долл., в том числе в долларах США - 163,85 млн долл.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 328420,60;

Серебро - 4682,05;

Платина - 265108,65;

Палладий - 197680,61.

Кроме того, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27,4500/27,6500 (без изменений);

евро-гривна - 29,3500/29,8500 (поднялся на 0.68%)

рубль-гривна - 0,4485/0,4585 (снизился на -0.49%).