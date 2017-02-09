Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 50,91 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 7 лютого збільшився на 50.91 млн дол., передає УНН із посиланням на IBC.ua.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 8 лютого становив 167.77млн дол., у тому числі у доларах США — 148.90 млн дол.
Як повідомляв УНН, 9 лютого Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 334 280,15;
Срiбло — 4 774,28;
Платина — 271 008,86;
Паладiй — 206 687,99.
Окрім того, як зазначалося, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня – 27.4000/27.5000 (знизився на -0.18%);
євро-гривня – 29.0500/29.4500 (знизився на -0.17%);
рубль-гривня – 0.4575/0.4660 (знизився на 0.71%).