Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 50,91 млн долл.

По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 8 февраля составил 167.77 млн долл., в том числе в долларах США - 148.90 млн долл.

Как сообщал УНН, 9 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 334 280,15;

Серебро - 4 774,28;

Платина - 271 008,86;

Палладий - 206 687,99.

Кроме того, как отмечалось, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 27.4000/27.5000 (снизился на -0.18%);

евро-гривна - 29.0500/29.4500 (снизился на -0.17%);

рубль-гривна - 0.4575/0.4660 (снизился на 0.71%).