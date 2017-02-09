Объем продажи валюты на межбанке увеличился на 50,91 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 7 февраля увеличился на 50.91 млн долл., передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 8 февраля составил 167.77 млн долл., в том числе в долларах США - 148.90 млн долл.
Как сообщал УНН, 9 февраля Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 334 280,15;
Серебро - 4 774,28;
Платина - 271 008,86;
Палладий - 206 687,99.
Кроме того, как отмечалось, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривна - 27.4000/27.5000 (снизился на -0.18%);
евро-гривна - 29.0500/29.4500 (снизился на -0.17%);
рубль-гривна - 0.4575/0.4660 (снизился на 0.71%).